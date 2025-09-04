نخستین جشنواره «الوند دخت» با محوریت لباس اجتماع و مانتو، با هدف شناسایی استعدادهای طراحی و ترویج فرهنگ پوشش ایرانی اسلامی در اسدآباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول بسیج جامعه زنان اسدآباد با بیان اینکه رقابت‌ها در سه بخش «اثر» نمونه کار دوخته شده، «طراحی» طرح‌های چاپ شده و «تحقیق و پژوهش» آثار علمی برگزار خواهد شد، افزود: شرکت‌کنندگان در چهار سطح «اساتید و دانشجویی»، «معلمان و دانش‌آموزان»، «ویژندها یا خانه‌های مد» و «آزاد» می‌توانند آثار خود را ارسال کنند.

سهیلا امامی مهلت ارسال آثار را تا ۲۰ شهریورماه امسال عنوان و تأکید کرد: علاقمندان می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره شهرستانی دخت الوند در بسیج جامعه زنان شهرستان اسدآباد تحویل دهند.

او با اشاره به ضرورت حمایت از طراحان جوان و استفاده از ظرفیت‌های بومی برای تولید پوشش ایرانی ـ اسلامی، تصریح کرد: این جشنواره فرصتی برای معرفی استعدادهای جدید و الگوسازی در حوزه پوشش خواهد بود.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۸۱۳۳۱۳۶۷۲۰ تماس بگیرند.