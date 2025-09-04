پخش زنده
رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس ومقاومت با اشاره به وجود بیش از ۴۰ هزار عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس، تأکید کرد که هنوز در ثبت روایتها و ناگفتههای جنگ تحمیلی عقب هستیم.
سردار عباس بایرامی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما،گفت: تاکنون حدود ۴۰ هزار کتاب در این حوزه منتشر شده که بخشی از آنها تجدید چاپ است.
وی بابیان اینکه در حوزه تاریخ شفاهی تنها نزدیک به پنج هزار اثر داریم افزود: این رقم اگر پنج میلیون هم میبود باز هم کم بود، چرا که ناگفتههای بسیاری باقی مانده است.
سردار بایرامی گفت: ثبت خودنوشت فرماندهان و رزمندگان ضرورت دارد و اگر منتظر بمانیم، پیشرفت چندانی حاصل نخواهد شد.
رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به نشستهای اخیرشان درباره "ناگفتههای تبادل اسرا" خاطرنشان کرد: بسیاری از موضوعات دفاع مقدس حتی برای نسل دوم انقلاب ناشناخته مانده است. نمونههایی همچون فعالیتهای رزمندگان جانبرکف، خلبانان یا حتی نقش مساجد و اماکن مذهبی در پشتیبانی از جبههها سوژههایی است که باید به آنها پرداخته شود.
وی افزود: حرم حضرت عبدالعظیم نقش مهمی در پشتیبانی و اعزام نیرو در دوران جنگ داشته که بهزودی کتابی درباره آن منتشر خواهد شد.
بایرامی گفت: همچنین با گردآوری بانک سوژهها از سراسر کشور، تلاش داریم تا این روایتها گستردهتر و سریعتر منتشر شود.
رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس یادآور شد: اگر ملت ایران توانست در دفاع ۱۲ روزه مقابل صهیونیستها و آمریکا سرافراز بیرون بیاید، حاصل روحیه مقاومت و الهام از شخصیتهایی، چون شهید مصطفی چمران و بنیانگذاران جنگهای نامنظم بود. امروز نیز روایت این الگوها میتواند نسل جوان را برای ایستادگی در برابر دشمن آماده سازد.