معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویر احمد از تدوین برنامه راهبردی تکثیر و تدارک بذر برای سال زراعی پیش‌رو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شهرام عسکری در جلسه کمیته فنی بذر استان، بذر را به عنوان اساسی‌ترین و مهم‌ترین نهاده در فرآیند تولید محصولات کشاورزی معرفی و تاکید کرد: استفاده از بذر‌های گواهی شده و باکیفیت، نقش محوری در افزایش عملکرد و بهبود بهره‌وری محصولات زراعی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی بذر‌های گواهی شده در شرایط اقلیمی کنونی، بر لزوم تحقق کامل برنامه‌های ابلاغی برای تولید بذر مادری و گواهی شده توسط شرکت‌های تولیدکننده بذر در استان تاکید ورزید.