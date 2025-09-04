تدوین برنامه راهبردی تکثیر و تدارک بذر برای سال زراعی
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویر احمد از تدوین برنامه راهبردی تکثیر و تدارک بذر برای سال زراعی پیشرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شهرام عسکری در جلسه کمیته فنی بذر استان، بذر را به عنوان اساسیترین و مهمترین نهاده در فرآیند تولید محصولات کشاورزی معرفی و تاکید کرد: استفاده از بذرهای گواهی شده و باکیفیت، نقش محوری در افزایش عملکرد و بهبود بهرهوری محصولات زراعی ایفا میکند.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی بذرهای گواهی شده در شرایط اقلیمی کنونی، بر لزوم تحقق کامل برنامههای ابلاغی برای تولید بذر مادری و گواهی شده توسط شرکتهای تولیدکننده بذر در استان تاکید ورزید.
معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد همچنین به ضرورت حضور متخصصان حفظ نباتات در فرآیند ضدعفونی بذرها اشاره کرد و افزود: این ضدعفونی باید مطابق با دستورالعملهای ملی و با بهرهگیری از دو نوع سم مشخص، به منظور حذف عوامل بیماریزا، پیشگیری از ایجاد مقاومت و دستیابی به عملکرد بهینه محصول انجام گیرد.