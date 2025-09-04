کارشناس هواشناسی مازندران از کاهش دما، بارش رگباری و نامناسب شدن دریا برای فعالیت‌های دریایی از فردا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی مازندران گفت: جویبار دیروز با ۳۶ درجه بالای صفر گرم‌ترین و کلاردشت صبح امروز با ۱۰ درجه خنک‌ترین نقطه استان بوده است.

حمیدی افزود: امروز پنجشنبه آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و از امشب با تقویت جریانات شمالی، در نیمه غربی و ارتفاعات نیمه شرقی استان رگبار و رعد و برق پراکنده رخ خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه فردا (جمعه) از شدت گرما کاسته می‌شود، تصریح کرد: در کل استان طی این روز رگبار و رعد و برق پراکنده پیش‌بینی می‌شود و هفته پیش‌رو نیز هفته‌ای خنک‌تر همراه با افزایش ابرناکی خواهد بود.

به گفته این کارشناس در برخی مناطق بارش‌های رگباری پراکنده دور از انتظار نیست.

حمیدی با اشاره به وضعیت دریا گفت: دریای خزر تا اواخر وقت امشب با موج کوتاه همراه است، اما از فردا جمعه به تدریج با افزایش ارتفاع موج، برای فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.