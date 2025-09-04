



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون عمرانی شهرداری شیراز از افتتاح تقاطع شهید سید حسن نصرالله در شمال‌غرب این کلان‌شهر خبر داد و گفت: این پروژه در محل تلاقی بلوار آفرینش و بزرگراه آیت‌الله رئیسی اجرا شده و نقش مهمی در روان‌سازی ترافیک غرب و شمال‌غرب شیراز دارد.

امین افزود: با توجه به بهره‌برداری از آزادراه شیراز–اصفهان و افزایش حجم تردد در محور شیراز–سپیدان، اجرای این تقاطع اقدامی ضروری بود و می‌تواند به عنوان طرحی نجات‌بخش به کاهش بار ترافیکی این محدوده کمک کند.

معاون عمرانی شهرداری شیراز بیان کرد: این پروژه در مدت زمان حدود یک سال با اعتباری بالغ بر ۲۳۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است. عملیات اجرایی آن شامل ۱۵۰۰ متر راه‌سازی، احداث سه رمپ و دولوپ کامل و همچنین اصلاح هندسی در طول سه کیلومتر برای ایجاد دسترسی مناسب به بلوار دکتر حسابی می‌شود.

امین خاطرنشان کرد: افتتاح این تقاطع گامی مهم در تکمیل شبکه بزرگراهی شیراز و افزایش رضایتمندی شهروندان به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک است.