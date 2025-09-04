به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دوره مسابقات دستجات آزاد کشوری رشته اسکیت کراس، گرامیداشت شهدای ورزشکار اسکیت، جمعه و شنبه ۱۴ و ۱۵ شهریور در اصفهان برگزار می‌شود.

این دوره از مسابقات با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در ۲ بخش بانوان و آقایان در آکادمی اسکیت آزادی خوراسگان برگزار خواهد شد تا در پایان نفرات برتر این رویداد مشخص شوند.

روز نخست مسابقات به برگزاری بخش بانوان و روز دوم و پایانی هم به رقابت‌های آقایان اختصاص دارد.