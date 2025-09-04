با معرفی قهرمان
پایان مسابقات تنیس دسته یک کشور در مشهد
مسابقات دسته یک تنیس کشور پس از یک هفته برگزاری به میزبانی مشهد، با قهرمانی تیم نقشینه چسب تهران، به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مسئول برگزاری این مسابقات گفت: پس از تیم تهران، رعد پدافند ارتش الف، نایب قهرمان شد و تیم ملوان نیروی دریایی ارتش الف هم مقام سوم را کسب کرد.
محسن خواجی افزود: در این دوره از رقابتها ۱۷ تیم از استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، اردبیل، البرز، اصفهان، تهران، سمنان و فارس حضور داشتند.
وی ادامه داد: این مسابقات به سرداوری مهدی ملک زاده، داور نشان سفید و مدیریت سمیرا قدسی از پنجم شهریور ماه تا چهارشنبه شب، ۱۲ شهریور در زمینهای تنیس مجموعه ورزشی سجاد مشهد برگزار شد.