مسابقات دسته یک تنیس کشور پس از یک هفته برگزاری به میزبانی مشهد، با قهرمانی تیم نقشینه چسب تهران، به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسئول برگزاری این مسابقات گفت: پس از تیم تهران، رعد پدافند ارتش الف، نایب قهرمان شد و تیم ملوان نیروی دریایی ارتش الف هم مقام سوم را کسب کرد.

محسن خواجی افزود: در این دوره از رقابت‌ها ۱۷ تیم از استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، اردبیل، البرز، اصفهان، تهران، سمنان و فارس حضور داشتند.

وی ادامه داد: این مسابقات به سرداوری مهدی ملک زاده، داور نشان سفید و مدیریت سمیرا قدسی از پنجم شهریور ماه تا چهارشنبه شب، ۱۲ شهریور در زمین‌های تنیس مجموعه ورزشی سجاد مشهد برگزار شد.