مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره رسانه‌ای بانوان حریم رسالت « طنین » استان سمنان تا هجدهم شهریور ماه تمدید شد.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره طنین استان سمنان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، میثم یغمایی، مسئول سازمان بسیج رسانه استان سمنان گفت: روایت زندگی بانوان موفق ایرانی، بررسی واقعیت‌های زندگی زنان در غرب، نقش زنان در تحکیم خانواده، چالش جمعیت و سبک زندگی ایرانی اسلامی و همچنین کاهش آسیب‌های اجتماعی از محور‌های اصلی این جشنواره است.

وی با تأکید بر اهمیت بخش‌های استانی این رویداد رسانه‌ای گفت: نقش‌آفرینی بانوان استان در دفاع مقدس ۱۲ روزه به‌ویژه شهیده عاطفه صادق‌زاده و نیز دومین کنگره ۳ هزار شهید استان با تمرکز بر ۱۸ بانوی شهیده، از جمله موضوعات ویژه این دوره جشنواره است.

مسئول بسیج رسانه استان سمنان خاطرنشان کرد: این جشنواره در پنج بخش اصلی شامل آثار مکتوب، دیداری، شنیداری، فضای مجازی و هوش مصنوعی برگزار می‌شود و قالب‌هایی مانند مستند کوتاه، پادکست، عکس، گزارش، یادداشت، موشن‌گرافی، استوری، دابسمش و اینفوگرافی را در بر می‌گیرد.

یغمایی مهلت ارسال آثار را از ۱۳ مرداد تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد و از علاقه‌مندان خواست برای شرکت در جشنواره به نشانی اینترنتی b ۲ n.ir/sb ۱۱۳۳ مراجعه کنند.

دومین جشنواره حریم رسالت استان سمنان با نام " طنین " را بسیج جامعه زنان استان سمنان با همکاری سازمان بسیج رسانه استان سمنان و مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه مطبوعات و انجمن خبرنگاران استان سمنان برگزار میکند.