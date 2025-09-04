پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل صداوسیمای فارس از افتتاح چهارده طرح فنی و عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان خبرداد .
آقای امیر رئوف گفت: اچ دی سازی شبکه استانی فارس با طراحی و راه اندازی نودال اچ دی و زیر ساختهای ارتباطات زمینی و ماهوارهای، اجرای مرحله اول ساخت ایستگاه رادیویی موج متوسط شهید ناصر کمالی سروستانی و آغاز عملیات اجرایی ساخت سالن ورزشی ۱۵۰۰ متر مربعی از مهمترین این طرح هاست .
وی نصب دوربینهای پخش زنده در اماکن تاریخی و مذهبی شیراز و تجهیز استودیوهای سیما و خبر به ویدئو وال با ابعاد ۱۲۲ متر مربع، باز طراحی و ارتقا اتوماسیون سیما و خبر فارس و نصب ۴۱ دستگاه تدوین در سیما، خبر و رادیو و بازساری سیستم سرمایشی ساختمان مرکزی صداوسیما، را از دیگر طرحهای اجرا شده در صداوسیمای فارس عنوان کرد.
آقای رئوف گفت: تامین برق فوق اضطراری هفت ایستگاه تلویزیونی، توسعه پوشش دیجیتال با نصب فرستنده دیجیتال در ۱۷ ایستگاه تلویزیونی فارس و تامین و تجهیز سیستم اچ دی ارسال صدا و تصویر برای حوزههای پیام شهرستانها از دیگر طرح هایی است که در صداوسیمای فارس افتتاح شد .