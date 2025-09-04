معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: ناوگان سواری بین شهری استان نوسازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مهرجو فرخی افزود: ناوگان سواری بین شهری استان که سن بیشتر از ۱۲ سال دارد نوسازی می‌شوند.

وی هدف از این اقدام را ایمن سازی سفر‌های جاده‌ای و رفاه حال مسافران کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد و ادامه داد: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده و با پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره نوسازی این ناوگان انجام می‌شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد میزان تسهیلات کم بهره را ۵ میلیارد ریال عنوان کرد و یادآور شد: نوع تاکسی نوسازی شده سمند سورن است که به ازای هر تاکسی نو یک دستگاه تاکسی فرسوده اسقاط می‌گردد.