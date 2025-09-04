خبر خوب برای تاکسی داران بین شهری کهگیلویه و بویراحمد
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد گفت: ناوگان سواری بین شهری استان نوسازی میشود.
وی هدف از این اقدام را ایمن سازی سفرهای جادهای و رفاه حال مسافران کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد و ادامه داد: براساس برنامه ریزیهای انجام شده و با پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره نوسازی این ناوگان انجام میشود.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد میزان تسهیلات کم بهره را ۵ میلیارد ریال عنوان کرد و یادآور شد: نوع تاکسی نوسازی شده سمند سورن است که به ازای هر تاکسی نو یک دستگاه تاکسی فرسوده اسقاط میگردد.
وی از مالکان تاکسیهای فرسوده فعال در محورهای استان درخواست کرد در صورتی که مایل به نوسازی خودروی خود هستند میتوانند تا ۲۶ به معاونت حمل و نقل اداره کل راهداری استان مراجعه و از این خدمت بهرهمند شوند.