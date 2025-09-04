توزیع ۱۲۰ تانکر آب بین عشایر کهگیلویه و بویراحمد
فرمانده سپاه ناحیه عشایر کهگیلویه و بویراحمد از توزیع ۱۲۰ تانکر آب بین عشایر این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ سعد الله خیزات گفت: با توجه به تنش آبی در سال جاری و حمایت از عشایر به همت قرارگاه محرومیت زدایی بسیج سازندگی و ناحیه بسیج عشایر ۱۲۰ تانکر بین عشایر توزیع شد.
وی یکی دیگر از خدمات به عشایر را برپایی میز خدمت عنوان کرد و ادامه داد: در این میز خدمتها مشکلات عشایر با حضور برخی ادارات زی ربط بررسی شد.
فرمانده سپاه ناحیه عشایر کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: راه اندازی گشتهای رضویون برای ایجاد امنیت عشایر از دیگر اقدامات سپاه است.
سرهنگ خیزات اعزام گروههای جهادی در زمینه بهداشت و درمان، فرهنگی، دامپزشکی و توزیع بستههای معیشتی را از دیگر خدمات سپاه به عشایر استان برشمرد.