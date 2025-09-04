پخش زنده
امروز: -
امسال پیش بینی میشود ۶ هزار تن پیاز از مزارع فارسان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان گفت:با آغاز فصل برداشت پیاز در شهرستان فارسان، کشاورزان این منطقه تاکنون موفق به برداشت ۶ هزار تن پیاز از مزارع خود شدهاند.
امانی افزود:سطح زیر کشت این محصول در شهرستان ۷۲ هکتار است.
وی گفت: با توجه به عملکرد متوسط ۸۰ تن در هکتار، انتظار میرود کشاورزان فارسان بتوانند ۶ هزار تن پیاز از مزارع خود برداشت شود.
وی گفت: بیشترین ارقام پیاز کشتشده در این شهرستان شامل پیاز سفید و قرمز است که علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به استانهای همجوار نیز ارسال میشود.
شهرستان فارسان دارای بیش از ۲ هزار هکتار اراضی زراعی بهاره است که پیاز نیز بخشی از این کشتها را تشکیل میدهد.