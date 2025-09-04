به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس هیئت کبدی همدان گفت: در این رقابت‌ها تیم‌های برتر استان‌های مختلف کشور در مدت چهار روز با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

مسعود پورصالحی افزود: میزبانی این دوره از مسابقات با توجه به ارزیابی‌ها و بررسی‌های دقیق فدراسیون کبدی از عملکرد هیات کبدی استان همدان و توانمندی‌های موجود در بخش فنی، زیرساختی و اجرایی، به همدان سپرده شد.

او تأکید کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر، کبدی همدان رشد چشمگیری داشته و میزبانی رویداد‌های ملی و بین‌المللی، فرصتی برای تقویت این مسیر است و امیدواریم بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب، مسابقاتی در شأن جوانان کشور و نام همدان برگزار کنیم.

رئیس هیئت کبدی همدان با اشاره به حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی و ورزشی استان از ورزش کبدی، تصریح کرد: این میزبانی علاوه بر ایجاد شور و نشاط ورزشی در جامعه، می‌تواند بستر مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی و گردشگری همدان باشد و اطمینان داریم که با تلاش همه‌جانبه، این رویداد در بالاترین سطح ممکن برگزار خواهد شد.