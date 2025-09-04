پخش زنده
در دومین روز جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل، آیین مغ بری در میناب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ دبیر جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل گفت: گفت و گوی گردشگران و باغداران پیرامون برگزاری جشنواره، نمایش میناب قدیم، بازیهای بومی محلی و شب آیینها و موسیقی مناطق از دیگر برنامههای اجرا شده در دویمن روز جشنواره بود.
عبداله جمادی پور افزود: میناب بهعنوان قطب فرهنگی، اقتصادی و گردشگری هرمزگان از دیرباز با دارا بودن فرهنگ و آیینهای ویژه همچون مغ بری تأثیر بسزایی در ابعاد مختلف زندگی ساکنان این دیار داشته است.
بیشتر بخوانید: برپایی یازدهمین جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل در میناب
وی گفت: در برنامه شب آیینها و موسیقی مناطق، ۴ گروه از بندرلنگه، جاسک، بوشهر و میناب به اجرای برنامه پرداختند.