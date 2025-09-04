دو هزار متقاضی، منتظر دریافت تسهیلات حمایتی مسکن در فریمان
بیش از دو هزار نفر متقاضی در شهرستان فریمان، در صف انتظار برای دریافت تسهیلات حمایتی مسکن هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان در مراسم تحویل واحد مسکونی به یک مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) در این شهرستان، گفت: به دلیل تخصیص نیافتن زمینهای مناسب، این افراد تاکنون نتوانستهاند از تسهیلات دولتی بهرهمند شوند.
مهدی ناصری افزود: در چهار سال گذشته به طور متوسط هر سه ماه، پنچ واحد مسکونی از محل اعتبارات و تسهیلات کمیته امداد امام خمینی (ره) در فریمان ساخته و به مددجویان تحویل داده شده است.
او با تاکید بر توجه بیشتر به زیرساختهای مسکن و زمین در این شهرستان، گفت: برای رفع مشکل دو هزار متقاضی در صف انتظار، پیشنهاداتی را برای حل مشکل تخصیص زمینهای مناسب دادهایم.
وی افزود: همچنین به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد داده شد که اراضی دارای طرح مطالعاتی به محدوده خدمات شهری الحاق شود که این اقدام میتواند به تسهیل دسترسی به زمین و در نتیجه بهبود وضعیت مسکن در شهرستان کمک کند.
ناصری بر اهمیت اقدامات حمایتی و تأمین زمینهای مناسب هم تأکید کرد و گفت: توسعه و بهبود زیرساختهای مسکن یکی از اولویتهای اصلی ماست و تلاش خواهیم کرد تا با همکاری نهادهای مختلف، شرایط بهتری برای مددجویان فراهم کنیم.
او به تفاهمنامهای که به تازگی میان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد در شهرستان فریمان امضا شده است هم اشاره کرد و افزود: این تفاهمنامه، تسهیل دسترسی مددجویان به زمینهای مناسب، خدمات فنی و مهندسی و همچنین تسهیلات ساخت و ساز را فراهم میآورد.