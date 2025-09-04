به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان در مراسم تحویل واحد مسکونی به یک مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) در این شهرستان، گفت: به دلیل تخصیص نیافتن زمین‌های مناسب، این افراد تاکنون نتوانسته‌اند از تسهیلات دولتی بهره‌مند شوند.

مهدی ناصری افزود: در چهار سال گذشته به طور متوسط هر سه ماه، پنچ واحد مسکونی از محل اعتبارات و تسهیلات کمیته امداد امام خمینی (ره) در فریمان ساخته و به مددجویان تحویل داده شده است.

او با تاکید بر توجه بیشتر به زیرساخت‌های مسکن و زمین در این شهرستان، گفت: برای رفع مشکل دو هزار متقاضی در صف انتظار، پیشنهاداتی را برای حل مشکل تخصیص زمین‌های مناسب داده‌ایم.

وی افزود: همچنین به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد داده شد که اراضی دارای طرح مطالعاتی به محدوده خدمات شهری الحاق شود که این اقدام می‌تواند به تسهیل دسترسی به زمین و در نتیجه بهبود وضعیت مسکن در شهرستان کمک کند.

ناصری بر اهمیت اقدامات حمایتی و تأمین زمین‌های مناسب هم تأکید کرد و گفت: توسعه و بهبود زیرساخت‌های مسکن یکی از اولویت‌های اصلی ماست و تلاش خواهیم کرد تا با همکاری نهاد‌های مختلف، شرایط بهتری برای مددجویان فراهم کنیم.

او به تفاهم‌نامه‌ای که به تازگی میان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد در شهرستان فریمان امضا شده است هم اشاره کرد و افزود: این تفاهم‌نامه، تسهیل دسترسی مددجویان به زمین‌های مناسب، خدمات فنی و مهندسی و همچنین تسهیلات ساخت و ساز را فراهم می‌آورد.