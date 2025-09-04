به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در دوره تربیت ممتحن قرآنی استان در برخوار گفت:: این دوره با شرکت ۳۰ نفر از شهرستان‌های اصفهان، برخوار، نجف آباد، خمینی شهر، شاهین شهر، تیران و کرون، خوانسار و فلاورجان در موسسه قرانی مکتب الزینب (س) دولت آباد برگزار شد.

احمد زینلی با بیان اینکه تاکنون ۵ دوره با شرکت بیش از ۱۵۰ نفر در استان اصفهان برگزار شده است، افزود: اصفهان از ظرفیت بالایی در زمینه حافظان و مربیان قرآن در کشور برخوردار است و برای اولین بار، برای برگزاری و آزمون دوره‌های ممتحن قرانی از مربیان و ممتحن‌های استان اصفهان استفاده شده است.

زهره کمالی مدیر موسسه قرانی مکتب الزینب (س) برخوار و مسوول برگزاری دوره ممتحن قرآن هم گفت: شرکت کنندگان در این دوره دارای حفظ کل و سابقه مربی گری قرانی هستند و پس از دوره و قبولی در آزمون مدرک تربیت ممتحن از سازمان تبلیغات اسلامی دریافت می‌کنند.