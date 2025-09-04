استاندار لرستان امروز با هدف بازدید، افتتاح و کلنگ زنی چند طرح عمرانی، خدماتی و اقتصادی وارد شهرستان بروجرد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی امروز ۱۳ شهریورماه در سفری بک روزه با هدف بازدید، افتتاح و کلنگ زنی چند طرح عمرانی، خدماتی و اقتصادی وارد شهرستان بروجرد شد.

بازدید از طرح راه آهن دورود-بروجرد-ملایر، دیدار با امام جمعه بروجرد، دیدار با خانواده شهیدان حسینی نسب، افتتاح طرح‌های شهرداری، کلنگ زنی طرح تقاطع غیر همسطح، شرکت در شورای اداری شهرستان و بازدید از منطقه ویژه اقتصادی اشترینان از جمله برنامه‌های سفر یک روزه سید سعید شاهرخی به بروجرد است.