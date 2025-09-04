معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه گفت: طرح زوج و فرد در کرمانشاه از ۲۰ شهریور تا ۲۹ اسفند امسال به منظور تسهیل در تردد وسایل نقلیه و کاهش مشکلات ترافیکی اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ناصر نوروزی با اشاره به مصوبه شورای هماهنگی ترافیک استان، اعلام کرد: این طرح هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ برقرار می‌باشد و شامل محدوده‌های مشخصی است.

وی افزود: حد شرقی این طرح از تقاطع سیلو تا میدان لشکر، حد میانی از میدان آزادی تا مسجد بروجردی و حد غربی از تقاطع کارگر تا میدان فاطمی تعیین شده است.

نوروزی به جریمه ورود و تردد غیرمجاز در این محدوده اشاره کرد و افزود: جریمه این تخلف ۲ میلیون ریال تعیین شده است.

وی از مردم خواست که قوانین را رعایت و به روان‌تر شدن ترافیک کمک کنند.