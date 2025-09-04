به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ ساکی گفت: ماموران پاسگاه زمان آباد هنگام گشت زنی به ۲ دستگاه خودرو کامیون مشکوک و آنها را متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از خودرو‌های توقیفی مقدار ۵۰ تن سنگ سیلیس قاچاق به ارزش تقریبی ۸۰۰ میلیون ریال کشف شد، تصریح کرد: در این رابطه ۲ نفر متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی ملایر در ادامه از دستگیری ۴ نفر سارق و کشف خودرو وانت مزدا سرقتی با تلاش ماموران” کلانتری ۱۳ “این شهرستان خبر داد و افزود: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور با هدف پاکسازی محلات آلوده و جرم خیز ماموران کلانتری ۱۳ شهرستان اقدام به اجرای طرح مذکور در تعدادی از محلات حوزه استحفاظی این کلانتری کردند.