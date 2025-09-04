پخش زنده
امروز: -
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از انجام ۱۰ مورد ماموریت سقوط از درخت طی یکماهه اخیر از سوی اورژانس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ تقی رحمتی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما نسبت به افزایش حوادث ناشی از سقوط درخت بویژه در فصل برداشت گردو هشدار داد و گفت: متاسفانه همه ساله در ایام برداشت گردو در مناطق روستایی شاهد افزایش مصدومان ناشی از درخت هستیم که برخی از آنان دچار آسیبهای جدی مانند صدمات ضربه سر و ستون فقرات هستند.
وی با تاکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی افزود: استفاده از تجهیزات ایمنی، اجتناب از بالا رفتن در شرایط نامساعد جوی، حضور همراه در زمان برداشت گردو و مرکبات، میتواند تا حد زیادی از بروز این حوادث جلوگیری کنند.
رئیس اورژانس خراسان شمالی از مردم خواست در صورت بروز حادثه بلافاصله با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و از جابجایی مصدوم تا رسیدن همکاران فوریتهای پزشکی خودداری کنند.
سطح باغهای گردو در خراسان شمالی ۵ هزار هکتار است و شهرستانهای شیروان، بجنورد و فاروج بیشتر سطح و تولید گردو را در استان دارند.
خراسان شمالی از قطبهای تولید گردو در کشور است و بیشترین سطح این محصول مربوط به شهرستان شیروان با هزار و ۲۸۵ هکتار است.