افتتاح پل مهدیآباد در شیراز
پل مهدیآباد با ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه در شیراز افتتاح شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری شیراز از بهرهبرداری پل مهدیآباد با هدف اتصال شهرک سامان و مهدیآباد به کمربندی خبر داد.
عباسی در آیین افتتاح این طرح گفت: پل مهدیآباد با هزینه ای بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان و در مدت زمان یکونیم سال اجرا و تکمیل شد. این پروژه به دلیل موقعیت ویژه و قرار گرفتن بر روی مسیل رودخانه اهمیت زیادی داشت، چرا که پیش از این با کوچکترین بارندگی، مسیر بارها زیر آب میرفت و مشکلات جدی برای ساکنان ایجاد میکرد.
وی افزود: این پل امروز به مردم منطقهای کمبرخوردار تقدیم شد و امیدواریم علاوه بر رفع خطرات ناشی از سیلاب، نقش مؤثری در تسهیل تردد و کاهش مشکلات ترافیکی این محدوده ایفا کند.