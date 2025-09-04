



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری شیراز از بهره‌برداری پل مهدی‌آباد با هدف اتصال شهرک سامان و مهدی‌آباد به کمربندی خبر داد.

عباسی در آیین افتتاح این طرح گفت: پل مهدی‌آباد با هزینه ای بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان و در مدت زمان یک‌ونیم سال اجرا و تکمیل شد. این پروژه به دلیل موقعیت ویژه و قرار گرفتن بر روی مسیل رودخانه اهمیت زیادی داشت، چرا که پیش از این با کوچک‌ترین بارندگی، مسیر بار‌ها زیر آب می‌رفت و مشکلات جدی برای ساکنان ایجاد می‌کرد.

وی افزود: این پل امروز به مردم منطقه‌ای کم‌برخوردار تقدیم شد و امیدواریم علاوه بر رفع خطرات ناشی از سیلاب، نقش مؤثری در تسهیل تردد و کاهش مشکلات ترافیکی این محدوده ایفا کند.