به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران در حاشیه بازدید از پروژههای عمرانی بنیاد مسکن در شهرستان تنکابن اعلام کرد: از سال ۱۳۸۴ تاکنون بیش از ۴۴ هزار واحد مسکن روستایی در استان مقاومسازی شده که این رقم معادل ۵۶ درصد از کل واحدهای روستایی مازندران است.
علیاصغر احمدی گفت: استقبال گسترده مردم از طرحهای هادی و عمرانی نشاندهنده همافزایی میان دولت و روستاییان در مسیر توسعه پایدار روستاهاست.
وی با اشاره به تخصیص ۶۰ میلیارد تومان اعتبار به بنیاد مسکن تنکابن در سال ۱۴۰۳، افزود: این منابع از طریق حمایت نماینده مردم، فرمانداری و بنیاد مسکن کشور تأمین شده و در اجرای پروژههای عمرانی نقش مؤثری داشتهاند.
احمدی تصریح کرد: در هفته دولت امسال، ۲۱ پروژه عمرانی با مجموع اعتبار بیش از ۳۰ میلیارد تومان در سطح شهرستان به بهرهبرداری رسید. همچنین تاکنون ۷۵۰ پرونده تسهیلات مسکن روستایی تشکیل شده که با بازپرداخت ۲۰ ساله، علاوه بر مقاومسازی واحدها، از ساختوسازهای غیرمجاز نیز جلوگیری میکند.