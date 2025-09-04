به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری اصفهان در آیین تکریم سیدجواد نوری دادستان قبلی کاشان و معارفه سجاد عسگری آرانی به عنوان دادستان جدید کاشان گفت: به همین میزان پرونده در یک سال گذشته وارد دادگستری استان شده است.

حجت‌الاسلام اسداله جعفری، تعداد نیرو‌های دادگستری کاشان را به نسبت میانگین سطح قضایی استان بالای ۶۰ درصد و بیشتر از استان برشمردو افزود:پیروزی در دفاع مقدس۱۲ روزه، دستاورد بزرگ دیگری از وحدت ملت ایران حول محور ولایت بود و هر صدایی که بخواهد بر این اتحاد خدشه وارد کند، صدای شیطان است.

اسدالله جعفری با تأکید بر حساسیت شرایط کنونی کشور افزود: انقلاب اسلامی از روز نخست تا امروز در مواجهه با دشمنی‌های استکبار جهانی بوده، اما همواره با لطف خداوند سربلند بوده است.

جعفری گفت: ملت بزرگ ایران زیر سایه ولایت با همبستگی و وحدت خود به دستاورد بزرگی در حملات رژیم صهیونیستی به کشورمان درخردادماه رسید و همه آحاد جامعه و مسوولان ما لازم است قدردان این نعمت باشند.