دوره گردها نام نمایشی شاد و موزیکال با هدف آموزش به کودکان و نوجوان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایش دوره گرد‌ها نمایشی شاد و موزیکال است که برای کودک و خانواده طراحی شده است. در خلاصه نمایش کودکانی با شرایط متفاوت با این گروه رو به رو شده و اتفاقاتی ویژه‌ای را در کنار هم رقم می‌زنند. این نمایش سعی دارد به صورت غیر مستقیم موارد مختلف رفتاری را با رویکرد روانشناسی بررسی نماید. این نمایش تا پایان مهرماه هر هفته پنج شنبه و جمعه ها در سینما تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران اجرا می شود.