مدیران آژانس‌های گردشگری عراق با حضور در بیمارستان شهر پاوه ضمن بازدید از بخش‌های پزشکی و رفاهی، امکانات این مرکز درمانی را دیده و ظرفیت‌های منطقه را در حوزه گردشگری سلامت بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای گسترش همکاری‌های بین‌المللی و توسعه گردشگری سلامت منطقه، گروهی از مدیران آژانس‌های گردشگری عراق از بیمارستان شهر پاوه بازدید کردند.

این بازدید که با همراهی مسئولان بهداشتی و درمانی شهرستان انجام شد، فرصتی مناسب برای آشنایی با امکانات پزشکی و رفاهی این بیمارستان به شمار می‌رفت.

بیمارستان شهر پاوه با بهره‌مندی از تجهیزات پیشرفته پزشکی و کادر تخصصی مجرب، یکی از مراکز درمانی در منطقه اورامانات محسوب می‌شود.

در جریان این بازدید، مدیران عراقی ضمن بازدید از بخش‌های اورژانس، بستری، جراحی، و درمان‌های سرپایی، از وجود امکانات رفاهی مطلوب برای بیماران و همراهان آن‌ها نیز بازدید کردند. این امکانات شامل بخش‌های اقامتی و محیطی آرامش‌بخش است که نقش مهمی در ارتقای کیفیت درمان و رضایت بیماران ایفا می‌کند.

مدیران آژانس‌های گردشگری کشور عراق با تأکید بر اهمیت توسعه توریسم سلامت، این بیمارستان را به عنوان نمونه‌ای موفق در منطقه معرفی کردند که می‌تواند به عنوان نقطه‌ای جذاب برای جذب بیماران و همراهان خارجی نیز مطرح شود. آن‌ها ابراز امیدواری کردند که با تقویت همکاری‌های دو جانبه، ظرفیت‌های درمانی و گردشگری سلامت در مناطق مشترک ارتقا یابد.

در پایان بازدید، مسئولان محلی نیز بر آمادگی خود جهت میزبانی بیماران و گردشگران سلامت از کشورهای همجوار تأکید و ابراز کردند که فراهم‌سازی امکانات رفاهی و خدمات درمانی با کیفیت بالا، گام مهمی در راستای توسعه پایدار منطقه است.

این بازدید نویدبخش فرصتی طلایی برای رونق گردشگری سلامت در پاوه و بخش‌های پیرامونی آن بود.