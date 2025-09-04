اجرای طرح ترافیکی موقت برای مناطق دارای تراکم دانشآموز
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام از اجرای طرحهای ترافیکی موقت در مناطق پرتراکم دانشآموزی همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «رضا دارابی» معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام در جلسه شورای ترافیک استان با اشاره به نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس، اظهار داشت: پلیس با طراحی طرح ترافیکی موقت برای اماکنی که در آن تراکم دانشآموز داریم، گرههای ترافیکی را به اطراف هدایت کند.
وی افزود: ضروری است برای روزهای آغازین سال تحصیلی جدید که هجوم ترافیکی شدیدی داریم، این طرح ترافیکی نیم ساعته در مکانهایی که چندین مدرسه در یک نقطه قرار دارد، بصورت میدانی پیاده شود.
معاون عمرانی استاندار ایلام به آیین نامه حمل و نقل دانش آموزی اشاره کرد و یادآور شد: ضمن اطلاع رسانی به والدین جهت ثبت نام در سامانه سپند، لازم است که استعلام خودروهای و سلامت رانندگان سرویس مدارس در هر مقطع اخذ شود.
دارابی مطرح کرد: تمام سرویسهای مدارس باید شناسنامه دار شوند و شهرداری موظف است که تمام وسایل نقلیه متقاضی را از حیث معاینه فنی، وسایل اطفای حریق و سلامت راننده بررسی کند.
نصب علائم ایمنی، پرچم و خطکشیهای مورد نیاز در محدوده مدارس از دیگر توصیههای معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام اعلام کرد: رعایت این موارد هم به ایمنی دانش آموزان و هم به پلیس برای راهبری بهتر ترافیک کمک میکند.
در ادامه جلسه، کمیسیون ایمنی راههای استان نیز برگزار و در خصوص پیگیری مصوبات جلسه گذشته، دستورات لازم در خصوص رفع نواقص صادر شد.
بنا به اعلام پزشکی قانونی در اربعین امسال ۲۶ نفر از هموطنان در محورهای مواصلاتی استان فوت شدهاند که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است. بیش از ۵۰ درصد فوتیها نیز در محور مهران دهلران اندیمشک دچار سانحه شده و جان خود را از دست دادهاند.
معاون عمرانی استاندار ایلام ضمن انتقاد از روند تکمیل محور ایلام تا سه راهی ملکشاهی (بعد از فرودگاه) عنوان کرد: تکمیل ابنیه فنی قطعات راهسازی باید در اولویت باشد چرا که مشاهده شده بخشهای زیادی از یک محور آماده آسفالت و استفاده است، اما در برخی نقاط بخاطر عدم تکمیل ابنیه فنی، طرح متوقف شده است.
بنا به اعلام راهداری، ۳۰ دوربین ثبت تخلف جدید نیز در استان در حال نصب است که در ایمنی سفر و کاهش تخلفات رانندگی نقش بسزایی دارد.