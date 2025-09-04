خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «رضا دارابی» معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام در جلسه شورای ترافیک استان با اشاره به نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس، اظهار داشت: پلیس با طراحی طرح ترافیکی موقت برای اماکنی که در آن تراکم دانش‌آموز داریم، گره‌های ترافیکی را به اطراف هدایت کند.

وی افزود: ضروری است برای روز‌های آغازین سال تحصیلی جدید که هجوم ترافیکی شدیدی داریم، این طرح ترافیکی نیم ساعته در مکان‌هایی که چندین مدرسه در یک نقطه قرار دارد، بصورت میدانی پیاده شود.

معاون عمرانی استاندار ایلام به آیین نامه حمل و نقل دانش آموزی اشاره کرد و یادآور شد: ضمن اطلاع رسانی به والدین جهت ثبت نام در سامانه سپند، لازم است که استعلام خودرو‌های و سلامت رانندگان سرویس مدارس در هر مقطع اخذ شود.

دارابی مطرح کرد: تمام سرویس‌های مدارس باید شناسنامه دار شوند و شهرداری موظف است که تمام وسایل نقلیه متقاضی را از حیث معاینه فنی، وسایل اطفای حریق و سلامت راننده بررسی کند.

نصب علائم ایمنی، پرچم و خط‌کشی‌های مورد نیاز در محدوده مدارس از دیگر توصیه‌های معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام اعلام کرد: رعایت این موارد هم به ایمنی دانش آموزان و هم به پلیس برای راهبری بهتر ترافیک کمک می‌کند.