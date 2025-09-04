به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در نشست مشترک معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع شهرک صنعتی سلمانشهر، مهم‌ترین چالش‌های حوزه صنعت از جمله ناترازی انرژی، زیرساخت‌های تولید و مسائل مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

سیدامیر حسینی‌جو در این نشست که در فرمانداری شهرستان عباس‌آباد برگزار شد، با اشاره به دستور استاندار برای بررسی میدانی مشکلات کارفرمایان و کارگران، گفت: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان و نیروی کار، کلید رفع موانع تولید در استان است.

وی با تأکید بر اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی، اعلام کرد: تا پایان سال جاری حدود ۷۰۰ مگاوات برق جدید به ظرفیت استان افزوده خواهد شد و این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه می‌یابد تا پایداری بیشتری در تأمین انرژی صنایع رقم بخورد.

معاون سیاسی استاندار همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور شرکت‌های توزیع برق، شرکت گاز و اداره کل امور مالیاتی خبر داد و گفت: این جلسات می‌تواند زمینه‌ساز هماهنگی بیشتر و انسجام پایدار در حوزه تولید باشد.

حسینی‌جو با اشاره به اقدامات مطلوب شرکت گاز و مجموعه وزارت نفت در استان، ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامه‌ها، نگرانی‌های عمومی کاهش یافته و شرایط بهتری برای تولیدکنندگان و شهروندان فراهم شود.

وی در پایان، همراهی مردم را سرمایه اجتماعی ارزشمندی دانست و تأکید کرد: با مشارکت مردمی و حمایت دولت، می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر توسعه تولید و اشتغال در مازندران برداشت.