به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک واریز شد.

حسن نوروزی افزود : میزان کالابرگِ در نظر گرفته شده برای خانوار‌های واقع در دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان است.

این مبلغ در روز های آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.