فرمانده انتظامی بافق: دو سارق به سرقت از ۵۲ منزل و اماکن نیمه ساز در این شهرستان اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ محمد یاوری گفت: مأموران پلیس آگاهی با دریافت گزارشی مبنی بر سرقت‌های متعدد در بافق، با تحقیقات گسترده یک متهم را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پلیس ضمن هماهنگی قضائی، سارق را در مخفیگاهش دستگیر و به اداره پلیس منتقل کردندکه متهم به سرقت با همدستی فرد دیگری اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی بافق ادامه داد: همدست سارق نیز شناسایی و دستگیر شد و متهمان در بازجویی‌های پلیسی به ۵۲ فقره سرقت منزل، اماکن نیمه ساز و ... به ارزش ۵۵ میلیارد ریال اعتراف کردند و با تشکیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی شدند.