رئیس کل دادگستری استان قم گفت: با تمرکز بر تکلیف قضات دادگاه خانواده به ایجاد صلح و سازش میان زوجین، آمار طلاق در قم طی یک سال اخیر ۱۶ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی گفت: خانواده پایه اصلی جامعه اسلامی است و نباید به سادگی پیمان ازدواج گسسته شود.
وی افزود: قضات دادگاههای خانواده قم موظف شدند تا در رسیدگی به پروندهها ابتدا تلاش برای ایجاد سازش و اصلاح ذاتالبین را در دستور کار قرار دهند.
رئیس کل دادگستری قم ادامه داد: نتیجه این سیاست کاهش ۱۶ درصدی طلاق در سال جاری بوده و هدفگذاری برای کاهش ۳۰ درصدی در سال آینده است.
موسوی افزود: وقتگذاری قضات، همراهی مردم و فرهنگسازی اجتماعی از مهمترین دلایل تحقق این آمار امیدبخش است.