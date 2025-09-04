برگزاری هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران با حضور ۲۲۰ هنرمند در شهرستان اهر در حال برگزاری است.
گفتنی است امسال برای اولین بار ۳ گروه نمایشی از کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز در این جشنواره حضور دارند که در صورت آماده سازی زیرساختهای لازم پیش زمینهای برای برگزاری بین المللی جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران (قره داغ) در سالهای آتی خواهد بود.
هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران (قره داغ) ۱۱ الی ۱۵ شهریور در شهرستان اهر در حال برگزاری است.