به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس شورای هیئات مذهبی شمال کشور گفت: طرح ملی «ایستاده چو ایران» با مشارکت هیئات مذهبی، کانون‌های فرهنگی مساجد و تشکل‌های دینی از ۱۱ شهریور همزمان با رزمایش شهدای اقتدار در استان مازندران آغاز شد.

باقری هدف از اجرای این طرح را تقویت مقاومت فرهنگی و خوداتکایی در برابر توطئه‌های دشمنان عنوان کرد و گفت: این برنامه ملی با محوریت مقابله با جنگ ترکیبی، تا ۱۴ شهریور در سراسر استان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در قالب این طرح، هیئات مذهبی با همکاری ستاد پشتیبانی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، قرارگاه جهاد تبیین، قرارگاه فرهنگی و تربیتی، رسانه و فضای مجازی و همچنین پشتیبانی از دفاع مقدس، مجموعه‌ای از فعالیت‌های متنوع را طراحی و اجرا خواهند کرد.