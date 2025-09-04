به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ۵۰ سال قبل، دانشسرای مقدماتی تویسرکان به منظور تربیت معلم برای نقاط مختلف استان، راه اندازی شد و حالا جمعی از کارآموزان دانشسرای مقدماتی تویسرکان از نقاط مختلف کشور از اصفهان، تهران، کرج و کرمانشاه تا شهرستان‌های استان همدان بعد از هماهنگی‌های بسیار یک روز در محل آموزش خود در محل دانشسرا دورهم جمع شدند و از خاطرات آن دوران گفتند از آقای صلواتی مدیر وقت که ویژگی او را صلابت همراه با مهربانی یاد کردند تا تقدیر و تشکر‌های پرتعداد و همگانی از حضور آقای محمد کریمی که معاون آموزشی دانشسرای مقدماتی تویسرکان و سرپرست مرکز شبانه روزی آن دوران بود.

رضا قیاسی از کارآموزان دانشسرا و با سابقه معلمی، فرمانداری چند شهرستان و از معاونان پیشین استانداری همدان در این مراسم از اینکه آقای کریمی بخش عمده‌ای از زندگی خود در آن دوران را به نظارت و هدایت کارآموزان صرف کرد، گفت.

محمد کریمی معاون آموزشی دانشسرای مقدماتی تویسرکان و سرپرست مرکز شبانه روزی آن زمان هم با ببان اینکه تویسرکان مرکز آموزش کارآموزان پسر به ویژه برای شهرستان‌های جنوبی بود، گفت: همه شما که اکنون بازنشسته شده‌اید نورچشم من هستید و من تلاش کردم طوری عمل کنم که پس از بازنشسگی از کار بتوانم در مقابل شاگردانم سربلند باشم.

ابراهیم رضایی، دبیر ورزش در دانشسرای تویسرکان در مقابل دانش آموزان آن دوران خود بار دیگر نمادین کلاس را برگزار کرد.

۳۸ نفر به از کارآموزان آن دوران به رحمت ایزدی پیوستند از جمله ۱۱ نفر که به توفیق شهادت نائل آمدند.

صدرالله فتحی هم گفت: این معلمان و مسولان دانشسرا، الفبای زندگی را به آنها آموزش دادند تا حدی که بیشتر زمان خود را نه در خانه بلکه در این دانشسرا بیتوته می کردند و با شوق آموزش می دیدند.

خاطرات را مرور کردند از اینکه در مقابل دبیر، هر بار یک کارآموز نقش معلم را اجرا میک رد و دیگران هم نقش دانش آموز.

این دانشسرا نقش موثری در توسعه آموزش و پرورش در استان به ویژه در روستا‌ها داشت تا آنجا که تعداد قابل توجهی از معلمان استان به ویژه شمال استان همدان از این محل تأمین شدند و سال‌ها در گسترش علم و فرهنگ و معنویت در استان نقش آفرینی کردند.