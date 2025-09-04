پخش زنده
سرانه آموزشی مدارس استان اصفهان چهار برابر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در تشریح برنامهها و اولویتهای آموزش و پرورش استان در قالب «طرح مهر» شعار سال تحصیلی پیش رو را «توسعه عدالت تربیتی برای ایران، برای مدرسه» دانست و گفت: اجرای «طرح مهر» از اواسط اردیبهشت آغاز شده و همه ظرفیتهای آموزش و پرورش استان از فضاهای فیزیکی، منابع انسانی، محتوای آموزشی، ثبتنام دانشآموزان، سرویس مدارس و کتابهای درسی، به طور هفتگی و منظم رصد و پایش میشود تا بازگشایی مدارس بدون دغدغه برای دانشآموزان و خانوادهها رقم بخورد.
محمدرضا نظریان با اشاره به اینکه سرانه آموزشی مدارس در مقایسه با سال تحصیلی گذشته چهار برابر شده است، ادامه داد: هرچند این اعتبار به همه مدارس اختصاص یافته، اما مدارس مناطق کمتر برخوردار سهم بیشتری دریافت میکنند.
وی به طرح هوشمندسازی کلاسها اشاره کرد و گفت: با همکاری استانداری، فرمانداریها و شوراهای آموزش و پرورش، مقرر شده در هر منطقه حداقل یک کلاس بهطور رایگان هوشمندسازی شود، این نهضت با جدیت در استان اصفهان آغاز شده و در برخی مناطق، بیش از ۹۰ درصد کلاسها هوشمند شدهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به موضوع شهریه مدارس غیردولتی نیز گفت: برای نخستین بار شهریه مدارس غیردولتی پیش از آغاز سال تحصیلی اعلام شده و خانوادهها میتوانند با مراجعه به سامانه مشارکتها از شهریه مصوب مطلع شوند؛ دریافت شهریه در مدارس دولتی به هیچ عنوان قانونی نیست و تنها مشارکتهای داوطلبانه اولیا پذیرفته میشود.