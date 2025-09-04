به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در جلسه هوشنگ صیدالی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با هیات رئیسه شرکت گاز آذربایجان‌غربی، علیرضا شیخی مدیرعامل این شرکت از دستاورد‌ها و چالش‌های گازرسانی در استان سخن گفت.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر تعداد مشترکین اظهار کرد: از سال ۹۶ تاکنون تعداد مشترکین استان صد درصد رشد کرده و از ۶۵۰ هزار مشترک به یک میلیون و ۲۳۰ هزار مشترک رسیده‌ایم.

به گفته شیخی، در حال حاضر ۹۷۶ هزار و ۴۸۲ خانوار معادل ۹۶/۸ درصد خانوار‌های آذربایجان‌غربی از نعمت گاز بهره‌مند هستند. همچنین از ۴۹ شهر استان، تنها شهر قطور خوی فاقد گاز است که عملیات گازرسانی آن در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با اشاره به گازرسانی در روستا‌ها تصریح کرد: از مجموع ۲۵۶۹ روستای استان، تاکنون ۲۰۴۴ روستا گازدار شده‌اند.

وی افزود: تاکنون بیش از ۲۱ هزار کیلومتر شبکه‌گذاری در سطح استان انجام و بیش از ۳۲۸ هزار انشعاب شهری و ۲۲۴ هزار انشعاب روستایی نصب شده است.

شیخی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: از ۲۲۱۲ واحد مصرف عمده استان، ۱۹۸۷ واحد و از ۲۵ شهرک صنعتی، ۲۲ شهرک تحت پوشش شبکه گاز قرار گرفته‌اند.

وی همچنین به مشکلات ساختاری اشاره کرد و گفت: ساختار شرکت گاز استان‌ها از مصوبه سال ۱۳۷۸ تغییری نکرده است، در حالی‌که شاخص‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود و این برای استان‌های در حال توسعه ظلم مضاعف است. به‌طور مثال در آذربایجان‌غربی به ازای هر ۸۰۰۰ مشترک یک نیرو داریم در حالی‌که در برخی استان‌ها این نسبت ۴۰۰۰ مشترک به ازای یک نیرو است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با بیان این‌که وصول مطالبات در استان به‌طور میانگین ۸۶ درصد است، تأکید کرد: تاخیر در ابلاغ تعرفه‌های صنعتی و خانگی در شش‌ماهه نخست سال، مشکلاتی ایجاد می‌کند که باید برطرف شود.

وی در ادامه به موضوع تامین کنتور اشاره کرد و گفت: از سال ۹۹ در تامین کنتور G۴ مشکل داشتیم. اگرچه ۳۰۰ هزار کنتور به‌صورت نیابتی خریداری کرده‌ایم، اما همچنان به ۳۰ هزار کنتور جدید نیاز داریم. با وجود سه سازنده مشخص و قیمت تمام‌شده معلوم، دیگر نیازی به برگزاری مناقصه نیست و باید دستورالعمل مشخصی تدوین شود.