مدیرکل ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان گفت: بامداد امروز دو زمینلرزه در منطقه سرجنگل زاهدان رخ داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مجید محبی افزود: نخستین زمینلرزه ساعت ۵ و ۴۴ دقیقه صبح با بزرگی سه و نیم ریشتر، و دومین مورد ساعت هفت و پنج دقیقه صبح امروز با بزرگی سه و دو ریشتر منطقه سرجنگل را لرزاند.
وی بیان کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی از دهیاریها و ارزیابیهای میدانی تیمهای امدادی، این زمینلرزهها خسارت جانی یا مالی در پی نداشته است.
مدیرکل ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان ادامه داد: تیمهای امدادی و ارزیاب از نخستین دقایق وقوع زلزله در منطقه حاضر شده و در حالت آمادهباش کامل هستند و عملیات پایش وضعیت همچنان ادامه دارد.