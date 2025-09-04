به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مجید محبی افزود: نخستین زمین‌لرزه ساعت ۵ و ۴۴ دقیقه صبح با بزرگی سه و نیم ریشتر، و دومین مورد ساعت هفت و پنج دقیقه صبح امروز با بزرگی سه و دو ریشتر منطقه سرجنگل را لرزاند.

وی بیان کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از دهیاری‌ها و ارزیابی‌های میدانی تیم‌های امدادی، این زمین‌لرزه‌ها خسارت جانی یا مالی در پی نداشته‌ است.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان ادامه داد: تیم‌های امدادی و ارزیاب از نخستین دقایق وقوع زلزله در منطقه حاضر شده و در حالت آماده‌باش کامل هستند و عملیات پایش وضعیت همچنان ادامه دارد.