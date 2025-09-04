پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد از ابلاغ دستورالعمل جدید تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نجف زاده گفت: هدف اصلی این طرح، کاهش بار اداری و روانی فرآیند مالیاتی برای صاحبان مشاغل خرد و متوسط است و امکان پرداخت مالیات به صورت مقطوع و قطعی را فراهم میکند.
وی تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل، صاحبان مشاغل انفرادی که مجموع فروش کالا یا خدمات آنها در سال ۱۴۰۳ از ۲۱۶ میلیارد ریال تجاوز نکند، همچنین مشارکتهای مدنی که سهم هر شریک حداکثر ۲۱۶ میلیارد ریال و مجموع درآمد آنها حداکثر ۴۳۲ میلیارد ریال باشد، میتوانند از مزایای این طرح بهرهمند شوند.
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد به ویژگی منحصربهفرد این طرح اشاره کرد و افزود: مودیان محترم میتوانند با استفاده از امکان جدید نشاندار کردن مالیات، مشخص کنند که مالیات پرداختی آنان در کدامیک از طرحهای عمرانی، فرهنگی یا اجتماعی استان هزینه شود. این امر گامی مهم برای شفافیت و مشارکت مردمی در تخصیص منابع مالیاتی است.
نجفزاده اظهار داشت: این دسته از مودیان به شرط آنکه فرم مالیات مقطوع برای آنان تا پانزدهم شهریور در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی بارگذاری شود، میتوانند با مراجعه به نشانی my.tax.gov.ir تا پایان شهریور نسبت به تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق. م. م و پرداخت مالیات مقطوع اقدام نمایند.
وی گفت: همکاران در تمامی ادارات امور مالیاتی آماده ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی در راستای دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ و پرداخت مالیات مقطوع به مؤدیان محترم هستند.