به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: با توجه به رشد ۴۰۰ درصدی دریافت تسهیلات گردشگری از محل صندوق توسعه ملی، سهم استان از کل اعتبارات این صندوق بیش از یک‌سوم است.

محمدرضا اکبری با اشاره به اینکه در یک سال گذشته سرمایه‌گذاران گردشگری به‌منظور دریافت بیش از هزار میلیارد ریال تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شدند، ادامه داد: هم اکنون نیزمتقاضیان دریافت بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به وزارتخانه معرفی شدند که پس از تائید وزارتخانه و طی مراحل قانونی، سرمایه‌گذاران به‌منظور دریافت این تسهیلات به بانک‌ها معرفی خواهند شد.

وی گفت: بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز از طریق وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تا پایان شهریور امسال به استان اصفهان اختصاص و پرداخت خواهد شد.