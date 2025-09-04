مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران: اگر کمبودی در تأمین کنتور داشته باشیم، علاوه بر شرکت‌های داخلی، از ظرفیت شرکت‌های خارجی نیز استفاده و نسبت به خرید اقدام خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛هوشنگ صیدالی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در نشست با هیات رئیسه و مدیران شرکت گاز استان، با اشاره به جایگاه خدمات گازرسانی در کشور افزود: در هر استانی که حضور یافتم و با استانداران گفت‌و‌گو کردم، گازرسانی رتبه نخست رضایتمندی را به خود اختصاص داده است. این برگ برنده پرسنل شرکت گاز آذربایجان‌غربی است که با تلاش خالصانه، رضایت خداوند و مردم را هدف قرار داده‌اند.

صیدالی همچنین بر ضرورت حرکت سریع به سمت نصب کنتور‌های هوشمند تأکید کرد و اظهار داشت: اگر کمبودی در تأمین کنتور داشته باشیم، علاوه بر شرکت‌های داخلی، از ظرفیت شرکت‌های خارجی نیز استفاده و نسبت به خرید اقدام خواهیم کرد. از ۴ میلیون کنتوری که باید توسط بازرگانی شرکت ملی گاز تهیه می‌شد، تنها یک میلیون آن تأمین شده است.

وی از تهیه بخاری‌های با راندمان بالا نیز خبر داد و گفت این بخاری‌ها با اولویت استان‌های سردسیر توزیع می‌شوند.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به آمادگی برای فصل سرما بیان کرد: آذربایجان‌غربی از جمله استان‌هایی است که زودتر از سایر نقاط کشور به استقبال زمستان می‌رود. سال گذشته با مدیریت و هماهنگی مطلوب، از بروز بحران جلوگیری شد و اگر آن هماهنگی صورت نمی‌گرفت، ضربه جدی می‌خوردیم.

صیدالی در پایان تأکید کرد: همراهی استانداران و معاونان آنها در سال گذشته نقش مهمی در مدیریت مصرف داشت و اگر برنامه‌ریزی‌ها به‌درستی انجام شود و گام‌های مورد نیاز برداشته شود، شرایط بهتری در تأمین گاز و مدیریت مصرف خواهیم داشت.