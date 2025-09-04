پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم از دستگیری سارق باغات پسته به ارزش یک میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ علی طاهری گفت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر وقوع چند فقره سرقت از باغات پسته در حاشیه شهر جاجرم، رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با بررسیهای میدانی موفق شدند سارق را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.
متهم در بازجوییها به ۲ فقره سرقت از باغات پسته اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده جهت انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
ارزش پستههای مسروقه حدود یک میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم از مردم خواست در فصل برداشت محصولات از حضور نگهبان در باغات غافل نشوند و تا حد امکان از حفاظهای اطراف باغ و مزارع استفاده کنند تا از وقوع سرقت جلوگیری شود.