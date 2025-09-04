پخش زنده
استاندار لرستان در سفر به بروجرد خواستار تبیین مزایای اقتصادی و ارزش افزوده طرح راهآهن دورود - بروجرد برای مردم منطقه و شهرستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سعید شاهرخی امروز ۱۳ شهریور در جریان سفر به بروجرد و بازدید از طرح راه آهن دورود - بروجرد - ملایر گفت: این مسیر در تمام طول آن برای استان لرستان اهمیت ویژه دارد که در صورت اتصال به خط آهن همدان، نقش مهمی در ایجاد دسترسی راهبردی در غرب و جنوب کشور ایفا خواهد کرد.
وی از پرداخت حق و حقوق مردم به صورت کامل خبرداد و افزود: همکاری و همراهی مردم بروجرد در اجرای این طرح، نشانه فرهنگ بالای اجتماعی و حمایت همه جانبه آنها از مسیر توسعه لرستان است.
استاندار لرستان گفت: ما در استان آمادگی داریم تا هر تبصره و مصوبهای که در مسیر اجرای طرح مطرح میشود به سرعت بررسی و تصویب شود.
شاهرخی گفت: همه دستگاههای مسئول در استان همکاری و پیگیری لازم را برای رفع موانع انجام میدهند و حمایت استانی از همه مراحل طرح ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر مزایای اقتصادی این طرح ادامه داد: اجرای راهآهن دورود - بروجرد - ملایر و اتصال آن به شبکه ریلی، ارزش افزوده چشمگیری برای مردم منطقه به همراه خواهد داشت.
معاون استاندار و فرماندار بروجرد نیز در این بازدید گفت: طرح راه آهن دورود_ بروجرد_ ملایر یکی از مطالبات اصلی مردم شهرستان بروجرد است که به دلایلی، روند اجرای آن کند و یا متوقف شده بود و در یک سال اخیر پیگیری برای فعال شدن آن شتاب گرفته است.
قدرت اله ولدی افزود: امسال با موافقت وزارت راه، ۱.۵ همت برای این مسیر مصوب شده است.
وی گفت: میزان بار و مسافر این مسیر در سال اول بهره برداری به ترتیب برابر ۴.۷ تن بار و ۲ میلیون مسافر خواهد بود که تا افق سال ۱۴۱۴ به ۱۱.۲ تن بار و ۶ میلیون مسافر افزایش مییابد.
وی یادآور شد: این خط آهن با کاهش هزینههای حملونقل، به رشد صنایع محلی و رونق بازار کار محلی کمک خواهد کرد.