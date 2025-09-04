پخش زنده
۸۲ پایگاه انتخاب رشته در استان تا ۱۶ شهریور به داوطلبان کنکور خدمات ارائه میدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: برای ارائه خدمات مشاورهای به داوطلبان کنکور سراسری و کمک به انتخاب رشتهآگاهانه، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی این ادارهکل به همراه ۸۲ پایگاه انتخاب رشته، با حضور ۲۵۰ مشاور متخصص در نواحی و مناطق استان فعال است.
دهقانی افزود: فعالیت پایگاههای انتخاب رشته از روز سهشنبه یازدهم شهریور آغاز شده و تا روز شنبه شانزدهم شهریور ادامه دارد و در این مدت، داوطلبان میتوانند در دو نوبت صبح و عصر از خدمات مشاورهای استفاده کنند.
وی گفت: این پایگاهها در نوبت صبح از ساعت ۸ تا ۱۳ و در نوبت عصر از ساعت ۱۵ تا ۱۸ فعال است و مشاوران متخصص آماده ارائه راهنمایی به داوطلبان هستند.
معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: با تمدید زمان انتخاب رشته کنکور سراسری، پایگاههای انتخاب رشته نیز متناسب با اعلام سازمان سنجش دایر هستند.
دهقانی ادامه داد: هدف اصلی از راهاندازی این پایگاهها، فراهمکردن شرایطی برای انتخاب رشته صحیح و متناسب با استعداد و علاقه داوطلبان است تا بتوانند آینده تحصیلی و شغلی خود را آگاهانهتر رقم بزنند.