مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی گفت: همه وجود ما از قرآن است و باید آن را در دلهایمان جاری کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مراسم اختتامیه بیستوششمین دوره مسابقات قرآن، نهجالبلاغه و اذان فرزندان پسر کارکنان شرکت ملی گاز ایران، با حضور مدیران و شرکتکنندگان این دوره در ارومیه برگزار شد.
علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی، در این مراسم با ابراز خرسندی از میزبانی مجدد این رویداد معنوی، گفت: خوشحالم که سعادت نصیب ما شد برای دومین بار میزبان مسابقات قرآنی شرکت ملی گاز ایران باشیم و در خدمت به فرهنگ قرآنی سهمی ایفا کنیم.
وی با تأکید بر جایگاه والای قرآن در زندگی فردی و اجتماعی خاطرنشان کرد: همه وجود ما از قرآن است و اگر بتوانیم این کتاب الهی را در همه سطوح زندگیمان جاری کنیم، مشکلات ما برطرف خواهد شد. هر مشکلی که داریم ناشی از دوری از قرآن و مبانی آن است؛ بنابراین باید قرآن را در دلهایمان جای دهیم.
شیخی با اشاره به تلاشهای انجامشده برای برگزاری این مسابقات افزود: تمام امکانات لازم را برای میزبانی شایسته از متسابقین فراهم کردیم و امیدواریم این آخرین بار نباشد که در خدمت قرآن و خادمان قرآنی هستیم.
این دوره از مسابقات با حضور فرزندان پسر کارکنان شرکت ملی گاز ایران از سراسر کشور برگزار شد.