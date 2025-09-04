سید متین حسینی، ستاره تیم ملی والیبال جوانان، پس از درخشش در رقابت‌های جهانی چین، با استقبال مردم بابل وارد زادگاهش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید متین حسینی که در مسابقات قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان در جیانگمن چین با درخشش خود به عنوان ارزشمندترین بازیکن (MVP) رقابت‌ها انتخاب شد، در بازگشت به زادگاهش با استقبال گرم مردم، مسئولان محلی و چهره‌های ورزشی روبه‌رو شد.

این والیبالیست بابلی در دیدار فینال مقابل تیم قدرتمند ایتالیا با سرویس‌های پیاپی و امتیازآوری در لحظات حساس، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی ۳ بر ۱ ایران ایفا کرد و به‌عنوان امتیازآورترین بازیکن زمین شناخته شد.

حسینی در طول تورنمنت جهانی با ثبت ۱۱۲ امتیاز شامل حمله، دفاع روی تور و سرویس، عملکردی بی‌نظیر داشت و با روحیه تیمی و ثبات فنی، سهم بزرگی در قهرمانی ایران ایفا کرد. این دومین قهرمانی پیاپی تیم ملی جوانان ایران در رقابت‌های جهانی بود.