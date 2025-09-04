به گزارش خبرگزاری صداوسیما، درجلسه شورای فناوری دانشگاه شهید بهشتی حمایت از تجاری‌سازی دستاورد‌های علمی اعضای هیأت علمی در قالب تأسیس واحد‌های فناور، توسعه فعالیت‌های پارک علمی و فناوری همسو با سند تحول دانشگاه شهید بهشتی و مبتنی بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان و گسترش فضا‌های فیزیکی و ارتقای زیرساخت‌های کلیدی برای اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری به تصویب رسید.

در این جلسه جمعی از استادان و مدیران دانشگاه از جمله دکتر صالحی، عضو هیات علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی و معاون پژوهشی وزیر علوم، دکتر مسعودی، رئیس پارک علم و فناوری، دکتر کرمانیان، رئیس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، دکتر حمیدی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر توسلی رئیس پژوهشکده لیزر و پلاسما، دکتر خیاطیان رئیس و عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر نیک‌پیمان، دکتر اعلامی و مهندس گودرزی حضور داشتند.

در این نشست گزارشی از روند رشد شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان، توسعه فضا‌های کاری و دستاورد‌های مالی پارک ارائه شد. همچنین مقرر شد نمایشگاه کار امسال در پاییز با همکاری ایران‌ تلنت برگزار شود.