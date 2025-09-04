به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، باشگاه شهید قندی یزد، ایمان رزاقی راد به عنوان سرمربی خود برای فصل جدید لیگ دو فوتبال کشور معرفی کرد.

رزاقی راد ۴۷ ساله، دارای مدرک مربیگری A لایسنس آسیا است. او در دوران بازیگری سابقه حضور در تیم‌های هما، پیکان، سایپا، راه آهن، استیل آذین و پاس تهران را در کارنامه دارد.

سرمربی جدید شهید قندی در در عرصه مربیگری نیز هدایت تیم‌های پایه پیکان، تیم ملی زیر ۱۳ سال ایران، پارس جنوبی جم، خوشه طلایی ساوه و شهرداری بندرعباس را برعهده داشته است.