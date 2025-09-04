به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ اقبال کرمی گفت: در پی کسب اخباری مبنی بر حمل کالای دخانی قاچاق در یکی از محور‌های مواصلاتی، موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضائی، کاراگاهان پلیس امنیت اقتصادی در قالب ۲ اکیپ به محور مذکور اعزام و پس از بررسی خودرو‌های مختلف، خودروی پژو حامل قاچاق شناسایی و آن را متوقف که در بازرسی از خودرو، تعداد ۱۸۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال کشف شد.