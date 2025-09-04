وزیر نیرو گفت: توجه به موضوع بازچرخانی آب از اهداف اصلی وزارت نیرو به شمار می‌رود و در پروژه تصفیه‌خانه قرچک نیز برای تامین نیاز صنایع منطقه با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما عباس علی آبادی وزیر نیرو امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه در مراسم بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب شهرستان قرچک و افتتاح مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی ارم بویه و مجتمع روستایی محمود آباد، اظهار داشت: در جلسه‌ای که امروز برگزار شد، تصمیم گرفته شد روند احداث نیروگاه خورشیدی در این منطقه شتاب گیرد.

وی افزود: بر همین اساس امسال یک نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی در قرچک احداث خواهد شد که علاوه بر تأمین انرژی پاک، زمینه اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه را نیز فراهم می‌کند.

وزیر نیرو در ادامه با تأکید بر اهمیت بازچرخانی و استفاده بهینه از منابع آبی گفت: توجه به موضوع بازچرخانی آب از اهداف اصلی وزارت نیرو به شمار می‌رود و در پروژه تصفیه‌خانه قرچک نیز برای تامین نیاز صنایع منطقه با جدیت دنبال می‌شود.

علی آبادی با اشاره به پشت سر گذاشتن تابستان امسال علی‌رغم خشکسالی‌های متوالی افزود: دلیل اصلی موفقیت ما در این مسیر، حمایت و همکاری صمیمانه مردم در مدیریت مصرف آب بوده است.

وزیر نیرو در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و شرب، تلاش می‌کند فشار کمتری بر مردم وارد شود.