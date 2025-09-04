پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت: خدمت به مردم کاری مقدس و ارزشمند است و باید همواره در راستای جلب رضایت آنان تلاش کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ارسلان شکری در مراسم روز کارمند و تجلیل از کارمندان نمونه ادارهکل راهداری با اشاره به اینکه «جهاد تبیین» از وظایف اصلی مسئولان است، اظهار کرد: هر یک از معاونتها و کارمندان، سفیر راهداری و حملونقل برای وزارت راه و شهرسازی محسوب میشوند؛ بنابراین باید اقدامات انجامشده در سازمان به اطلاع مردم برسد.
وی پاسخگویی به مردم را از مهمترین وظایف کارمندان دستگاههای اجرایی دانست و تصریح کرد: تکریم اربابرجوع باید در اولویت کارکنان اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان باشد و همه همکاران تلاش کنند با رفتار مناسب و ارائه خدمات مطلوب، شأن مردم حفظ شود.
شکری با اشاره به پروژههای هفته دولت سال جاری افزود: در این ایام ۸۴ پروژه در استان به بهرهبرداری رسید که شامل ۲۸۵ کیلومتر روکش آسفالت با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان، افتتاح سه دوربرگردان، نصب ۲۵ کیلومتر نیوجرسی و ۲ هزار کیلومتر خطکشی است.
مدیرکل راهداری استان ادامه داد: هماکنون ۴۲۰ پروژه راه روستایی در سطح استان در حال اجراست و برای ۲۱۲ کیلومتر دیگر نیز تفاهمنامه و مجوزهای لازم اخذ شده است.
وی بر اهمیت جذب سرمایهگذار در استان تأکید کرد و گفت: همایش «اینوا» با هدف معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در آذربایجانغربی برگزار شد؛ لذا با توجه به ظرفیتهای بینظیر زیرساختهای موجود، اداره کل راهداری و حملونقل جادهای باید شرایط لازم برای حضور سرمایهگذاران را فراهم کند.
شکری ظرفیتهای مجتمعهای خدماتی ـ رفاهی بینراهی را یکی از فرصتهای مهم برای توسعه اقتصادی استان دانست و تصریح کرد: گسترش این مجتمعها میتواند زمینهساز رونق سرمایهگذاری و ارتقای خدمات به مسافران باشد.
وی همچنین با اشاره به خدمات این اداره کل در شرایط خاص یادآور شد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، قرارگاه حملونقل برای تأمین کالاهای اساسی فعال شد و این کالاها بدون کمترین وقفه از بنادر کشور وارد استان شد.
شکری افزود: در ایام اربعین نیز اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان در سه مرز مهران، تمرچین و بازرگان به زائران خدماترسانی کرد؛ بهطوری که در سال جاری بیش از ۱۶۵ هزار زائر به واسطه زیرساختهای فراهمشده، پایانه مرزی تمرچین را برای سفر به عتبات عالیات انتخاب کردند.