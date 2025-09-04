

به گزاش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه با هدف هدایت پذیرفته‌شدگان به انتخاب صحیح رشته تحصیلی ، آشنایی با رشته‌های دانشگاه تهران و معرفی ظرفیت‌ها ، امکانات و جایگاه ملی و بین‌المللی این دانشگاه برگزار می‌شود.

رتبه‌های زیر هزار رشته‌های ریاضی و هنر از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و رتبه‌های زیر هزار رشته‌های تجربی و انسانی از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در این مراسم حضور می‌یابند.



